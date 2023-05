«Maintenant, au revoir, ça suffit!»: un ancien joueur du PSG ne veut plus du «fiasco total» Lionel Messi dans le club parisien (vidéo)

Le Paris Saint-Germain a ouvert une procédure disciplinaire à l’encontre de Lionel Messi, qui devrait être suspendu deux semaines après un voyage en Arabie saoudite effectué sans l’accord de son club. L’Argentin ne devrait par ailleurs plus faire long feu au PSG puisque son contrat ne sera pas renouvelé cet été. La rupture semble bien présente entre la direction parisienne et le champion du monde, dont le comportement agace énormément. Et notamment Jérome Rothen, ancien joueur du club aujourd’hui consultant pour RMC Sport.

« Je ne remets pas en question sa carrière qui est fantastique ni son talent, mais sa venue au PSG est un fiasco total », lance l’ancien international dans son émission « Rothen s’enflamme ». « Et voir que lui n’a même pas la conscience professionnelle pour se dire ‘bon, en termes d’images c’est peut-être malvenu que j’aille là-bas parce que j’ai été plus que nul contre Lorient et qu’on est passé pour des tocards tout au long du match’… Quand l’équipe est à l’agonie, lui il est encore plus à l’agonie. »

Pour Rothen, cet imbroglio met en lumière la véritable raison de la signature de Messi au PSG. « C’est juste une question financière. C’était le seul club capable de lui donner ce qu’il voulait. Le seul. Même là, il voudrait revenir à Barcelone mais Barcelone ne peut pas, donc il fait des pieds et des mains pour essayer de prolonger, essayer de gratter encore plus les Qataris… Mais maintenant, ciao ! Au revoir ! Bye bye ! Ça suffit. »