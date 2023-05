Edito: Eden Hazard, davantage un «sparring-partner» qu’un footballeur professionnel au Real Madrid

Eden Hazard, l’ex-capitaine des Diables rouges, était encore cloué sur le banc malgré l’absence des titulaires contre la Real Sociedad et n’entrevoit presque plus de perspective pour la fin de saison.

Le discrédit vis-à-vis d’Eden Hazard n’a peut-être jamais été poussé aussi loin. Pas une seule minute reçue, mardi soir, contre la Real Sociedad alors que le contexte laissait légitimement espérer un espace d’expression. Même infime soit-il. Les Merengues, largués en Liga pour le titre, sont quasiment assurés mathématiquement de finir dans le top 4 et se préparent à des rendez-vous capitaux dans les prochains jours (finale de la Copa del Rey contre Osasuna et les demi-finales de Ligue des champions face à Manchester City). L’ancien capitaine des Diables nourrissait de l’espoir, lui qui n’a joué que 102 minutes en 2023, parce que les titulaires habituels avaient été mis plus ou moins volontairement au repos (Karim Benzema, Vinicius Junior, Federico Valverde).