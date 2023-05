Gianni Infantino, le président de la Fifa, visé par une procédure pénale en Suisse

Gianni Infantino est dans le collimateur de la justice suisse, révèle le quotidien La Liberté. Le président de la Fifa, ainsi que deux cadres de l’instance dirigeante du football mondial, font l’objet d’une procédure pénale ouverte le 15 mars par le Ministère public fribourgeois.

L’information, parue mercredi sur le site du quotidien fribourgeois ainsi que sur Le Monde, a été confirmée par Murielle Decurtins, greffière et porte-parole du Ministère public. Les prévenus doivent répondre de « dénonciation calomnieuse » dans le cadre d’une affaire ayant pour toile de fond la réglementation de la Fifa en matière de transferts. Le directeur juridique, Emilio Garcia Silvero, et la responsable des ressources humaines et ancienne cheffe du département chargé de superviser les transferts de joueurs, Kimberly Morris, sont également visés.

Le dossier touche notamment aux libéralités que le système actuel accorde aux agents de joueurs en leur permettant de représenter à la fois leurs clients et les clubs voulant les acheter ou les vendre, écrit La Liberté.