Lionel Messi va quitter le PSG: voici le surprenant favori pour l’accueillir la saison prochaine

L’aventure touche à sa fin pour Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Suite à la polémique autour de son voyage en Arabie saoudite, l’Argentin ne sera pas prolongé à la fin de la saison et il sera donc libre de s’engager gratuitement dans le club de son choix, selon les informations du journal l’Équipe.

Et le quotidien français ajoute qu’un favori se dégage d’ores et déjà pour attirer la Pulga la saison prochaine. Si les pistes du Barça et de l’Inter Miami ont souvent été évoquées dans les rumeurs concernant Messi, c’est bel et bien l’Arabie saoudite qui tiendrait la corde. Et plus exactement le club d’Al-Hilal, qui avait été évoqué lors du dernier mercato hivernal.