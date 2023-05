Le Giro, c’est sur «Le Soir» du 6 au 28 mai en vidéos: découvrez notre dispositif pour le Tour d’Italie

Sébastien Close sera lui en début de Giro, au sein de l’équipe wallonne Intermarché Wanty-Gobert. On vous fera découvrir en exclusivité les coulisses et les secrets de la préparation d’une formation cycliste dans un grand tour.

Nous serons évidemment dans la roue de notre champion du monde avec notre envoyé spécial, Stéphane Thirion. Ce dernier nous apportera son expertise. Et nous le retrouverons régulièrement dans nos talks vidéos afin de nous permettre de mieux cerner et comprendre la course de l’intérieur.

Des lives, des magas, des entretiens, des analyses… Vous saurez tout sur le Giro, sur Remco Evenepoel et son duel avec Primoz Roglic dans la conquête de ce Tour qui n’a plus été remporté par un coureur belge depuis… 1978. A l’époque, Johan De Muynck avait ramené le célèbre maillot rose.

Au niveau des vidéos, tous les jours, nous vous proposerons aussi les highlights.

En fin de journée, vous pouvez découvrir les moments forts de l’étape du jour. Des highlights commentés qui seront disponibles dans notre portefeuille de vidéos ainsi que sur l’ensemble des articles consacrés au Tour d’Italie.

Collaboration avec RTL Sport

Et ce n’est pas tout, tous les jours, notre site diffusera en live l’émission de 30 minutes de la rédaction des sports de RTL. Une émission présentée par Anne Ruwet et en ligne à la fin des étapes diffusées en direct ou à partir de 18h00 lorsque les étapes ne sont pas diffusées en live.

« Nos consultants, Stéphane Thirion, Mathieu Istace mais aussi de nombreux invités issus du monde du cyclisme, interviendront chaque jour », précise Vincenzo Ciuro, le chef de RTL Sports. Un talk qui sera diffusé en direct sur RTL Club, RTL Play et… lesoir.be.

Pour rappel, RTL diffusera effectivement 6 étapes de ce Giro en live, à savoir les quatre premières étapes, la dernière… et une sixième, qui sera décisive, lors de la troisième semaine de course. Soit une étape de montagne, soit le contre-la-montre final.

Ces étapes seront visibles sur RTL Club en télévision et sur RTL Play en digital. Aux commentaires, on retrouvera un trio composé du journaliste Mathieu Istace et de deux consultants, deux anciens coureurs professionnels (Maxime Monfort, et de Yoann Offredo), Notre envoyé spécial, Stéphane Thirion, interviendra également pour apporter son œil d’expert au cœur de l’événement.