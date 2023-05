Tori Bowie, ancienne championne du monde et olympique du sprint, est décédée à 32 ans

Tori Bowie est décédée ce mercredi à lâge de 32 ans, rapporte son agence de management sans préciser la cause de sa mort. « Nous sommes anéantis de devoir partager cette très triste nouvelle, Tori est décédée », explique Icon Management sur Twitter. « Nous avons perdu une cliente, une amie chère, une fille et une soeur. Tori était une championne, un phare qui brillait si fort. Nous avons le coeur brisé et nos prières vont vers sa famille et ses amis. »

La sprinteuse américaine avait débuté l’athlétisme en saut en longueur avant de s’illustrer sur le sprint. Elle est devenue championne olympique en 2016 avec le relais 4x100 américain. À Rio, elle avait également décroché l’argent sur 100m et le bronze sur 200m. L’année suivante, Bowie est devenue championne du monde sur 100m ainsi qu’avec le relais 4x100m américain.