Comment Chelsea va se relever après l’une des pires saisons de son histoire?

Des visages fermés et des joueurs qui se précipitent dans les vestiaires, une scène qui devient habituelle lors des rencontres de Chelsea cette année. Les hommes de Franck Lampard se sont encore fait balayer hier soir par les Gunners de Mikel Arteta (3-1). Douzième en championnat à 17 points des places européennes et éliminé en Ligue des champions, la saison des blues est définitivement à oublier. Le club londonnien devra absolument rebondir la saison prochaine.

L’entraîneur, le chantier numéro 1

Pour préparer au mieux son avenir, Chelsea doit faire de la nomination d’un coach sa priorité. Six défaites en six matchs, deux buts inscrits, le bilan de Frank Lampard depuis son retour est catastrophique. Aucun autre manager du club n’a eu des débuts aussi mauvais, en 118 ans d’existence. L’ex-international anglais ne devrait, comme prévu, pas être conservé à l’issue de la saison. Alors que l’on a évoqué Julian Nagelsmann ou encore Vincent Kompany, c’est Mauricio Pochettino qui semble en pole position pour le poste. Le choix de nommer le technicien argentin n’est pas dénué de sens. Malgré des résultats en dent de scie du côté du PSG, Pochettino connaît bien la premier league et y a toujours résussi. A Southampton comme à Tottenham, il a beaucoup contribué à la bonne progression de ces équipes.

S’il n’est pas le meilleur tacticien, c’est un meneur d’hommes capable de fédérer un groupe. Une qualité importante dans le projet de Chelsea. Avec l’arrivée de pas moins de 16 joueurs cette saison, la tâche est de pouvoir trouver de la stabilité et de former une véritable équipe. Il a aussi réussi à faire passer un cap à des jeunes joueurs comme Lallana, Shaw ou encore Heug-Min Son. L’ancien défenseur pourrait jouer un rôle dans la progression de Noni Madueke ou Mykhailo Mudryk, très loin de faire l’unanimité.

Trouver un vrai numéro 9

Cette saison, c’est surtout offensivement que le bat blesse pour les pensionnaires de Stamford Bridge. Avec 31 buts marqués, Chelsea est la 16e attaque de Premier League. C’est très loin du bilan que devrait afficher une telle équipe. Ce qu’il manque réellement à la ligne offensive des blues, c’est un véritable attaquant de pointe efficace. C’est Kai Havertz qui a occupé ce poste cette saison. Dans un rôle de faux numéro 9, l’Allemand n’a pas donné pleine satisfaction, avec seulement 9 buts marqués toutes compétitions confondues. C’est trop peu.

C’est le même constat pour Raheem Sterling, également testé dans cette position. Le seul pur attaquant de pointe du noyau, Aubameyang, n’est plus en odeur de saineté et devrait quitter le club. Il reste le point d’interrogation Romelu Lukaku, prêté à l’Inter Milan cette saison. Auteur d’une saison en demi-teinte, il ne sera pas conservé par le club lombard. Chelsea pourrait décider de laisser une autre chance à l’international belge mais il pourrait aussi vouloir lui trouver une porte de sortie. Dans ce cas-là, Todd Boelhy devra, comme il sait bien le faire, mettre la main au portefeuille pour recruter un attaquant fiable.