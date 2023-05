Fin de l’aventure pour Lionel Messi au PSG: chronique d’une rupture attendue

Pour la direction du PSG, l’absence de Lionel Messi à l’entraînement au profit d’un voyage en Arabie saoudite était la goûte de trop. L’Argentin quittera le club en juin. Une issue finalement cousue de fil blanc quand on jette un œil dans le rétro.

L’histoire entre Lionel Messi et le Paris Saint-Germain ressemblait davantage à une union par intérêt qu’à un mariage de passion. Moins de deux ans après son arrivée dans la capitale française, il n’est pas surprenant d’apprendre cette rupture hautement prévisible.

Son absence à l’entraînement lundi au profit d’un voyage « express » en Arabie saoudite – où il est ambassadeur du tourisme et où il perçoit environ 30 millions par an - étant visiblement l’ultime marque d’irrespect. Le champion du monde argentin, plus gros flop de l’ère QSI ? Au niveau commercial, certainement pas. Au niveau sportif, très probablement.