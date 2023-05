Standard: la barre des 15.000 abonnés pour les Europe Playoffs a été franchie

La première journée des Europe Playoffs n’a pas accouché, et c’est un euphémisme de l’affirmer, d’un grand succès populaire. Le match entre le CS Bruges et le Standard a attiré 3.833 spectateurs au Jan Breydelstadion, pour un total de 7.880 à la Ghelamco Arena pour suivre le choc entre La Gantoise et Westerlo. Il y en aura bien davantage samedi soir (20h45) à Sclessin pour la visite de Gand, puisque 15.000 abonnements ont déjà été écoulés pour les trois rencontres que le Standard disputera en bord de Meuse, face à La Gantoise donc, puis contre Westerlo le samedi 13 mai et le CS Bruges le 27 mai, avec l’objectif d’aller chercher le ticket pour le 2e tour préliminaire de la Conference League qui tombera dans l’escarcelle du vainqueur de ces Playoffs 2.

15.000 abonnements vendus à ce jour pour cette mini-compétition, c’est un gros deux tiers des abonnements délivrés pour la phase classique du championnat (21.000), ce qui est souvent la tape. C’est que de nombreux supporters, dans l’incapacité d’être présents à Sclessin pour l’un des trois matches de leurs favoris, privilégient logiquement la formule du ticket par match, qui a été lancée depuis quelques jours et qui, pour la première rencontre, se poursuivra jusqu’à samedi jusqu’au coup d’envoi de Standard – La Gantoise. C’est le cas aussi des abonnements, qui restent disponibles à la billetterie ou via la plateforme on line du club.