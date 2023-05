Remco Evenepoel – Primoz Roglic: qui est le grand favori du choc des générations au Tour d’Italie?

De Primoz Roglic, on dit parfois que l’abandon du masque, au bout de la pandémie, n’a rien changé pour lui. Il reste tout aussi discret, peu disert, dans la rétention d’émotions, comme si le cyclisme n’était rien de plus qu’une manière d’exploiter ses exceptionnelles qualités athlétiques. De dix ans son cadet, Remco Evenepoel n’est pas fait du même bois, vous en conviendrez. Affable, visage ouvert et regard malicieux, le Brabançon rayonne partout où il passe, dégageant un charisme inversement proportionnel à son gabarit.

De personnalités et de générations très différentes, les deux hommes partagent pourtant plusieurs points communs, des similitudes qui pourraient sublimer l’âpreté du duel attendu dans les trois prochaines semaines, sur les routes du Giro.