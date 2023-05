Michy Batshuayi était le dernier: le Standard se cherche depuis longtemps déjà un vrai buteur

Si Philip Zinckernagel s’érige, avec 9 buts, comme le meilleur buteur du Standard, le numéro 9 le plus prolifique, en bord de Meuse, se nomme Noah Ohio, avec 5 réalisations, pour 4 à Stipe Perica et 2 à Renaud Emond, longtemps sur la touche en raison d’une tendinite. C’est peu, très peu, pour un club qui prétend nourrir certaines ambitions. En division 1A, seuls, sur l’ensemble de la phase classique du championnat, Charleroi (4 buts pour Badji) et Eupen (5 pour Prevljak) ont fait pire, ce qui signifie, par l’absurde, que les trois descendants, Zulte Waregem (12 buts pour Gano), Seraing (11 pour Marius) et Ostende (8 pour Hornby), ont fait mieux.