Battue par l’Antwerp, l’Union Saint-Gilloise loupe son départ en Champions Playoffs (0-2)

Trois jours après avoir soulevé la Coupe de Belgique, l’Antwerp a su profiter des erreurs saint-gilloises pour remporter un précieux succès lors du premier match des Champions Playoffs de ces deux formations.

À la pause, chaque équipe totalisait cinq tirs au but, mais le score était de 0-2 en faveur du Great Old. Après vingt minutes de jeu, Bataille a délivré un centre parfait de la gauche pour Ekkelenkamp qui a ouvert la marque d’un coup de tête très précis. Dix minutes plus tard, c’est Keita qui a fait le break sur une contre-attaque rondement menée. Ces goals étaient parfaits dans leur confection ainsi que dans leur conclusion, mais ils sont tous les deux nés d’errements techniques de la part des visités.

Vu la situation, Karel Geraerts a frappé fort dès la pause en réalisant trois changements. Avec une nouvelle énergie positive, les locaux ont tenté de renverser la vapeur. Mais c’était bel et bien Balikwisha qui se créait la plus belle opportunité du second acte en décochant un envoi puissant dévié par Moris sur la barre transversale de sa cage. De la précision en zone de conclusion, c’était ce qui manquait aux visités. Surtout face à de robustes Anversois...