Van Avermaet: «Pour l’ensemble de ma carrière, je me donnerais une note de 9/10»

Le cyclisme belge voit une belle page se fermer avec la retraite prochaine de Greg Van Avermaet. De son titre olympique à sa victoire à Paris-Roubaix, en passant par ses onze jours en jaune au Tour de France, l’intéressé revient sur son parcours, son bilan et sa déception du Ronde.

Le 3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse, également celle du soleil. Quoi de plus normal que l’annonce de la fin de carrière de Greg Van Avermaet se soit déroulée à son domicile waeslandien, sous un soleil de plomb, avec la simplicité habituelle de l’intéressé face aux journalistes. Des acteurs de la course qu’il n’a jamais reniés, même lors de certaines désillusions. Un petit café, tenue de son équipe sur le dos et assis dans son jardin, le champion olympique 2016 se livre en toute sérénité, avec un large sourire.

Greg Van Avermaet, quel sentiment vous anime après avoir annoncé cette décision ?