De la frustration saint-gilloise à la fierté anversoise: les premières réactions après ce match de Champions Playoffs

Bart Nieuwkoop (Union SG) : « On ne s’est pas montré assez compact et on a encaissé deux buts lors de la première période. On n’a pas été assez bon sur le plan collectif, surtout face à une équipe du top ».

Teddy Teuma (Union SG). « Je suis très frustré car je pense que, même si on encaisse deux buts sur des erreurs, je ne suis pas satisfait de notre état d’esprit ce soir. Il faut tous se remettre en question, moi en premier qui suis sorti de mon match après le second but. Voilà un moment qu’on a du mal à prendre les matchs en main. On est là, dans le dernier carré. On a fait tout ce chemin pour ne pas se louper. Ce sont des matches importants, décisifs. Il faut donc relever la tête car rien n’a été ce mercredi, que ce soit dans l’état d’esprit ou dans la qualité technique. Il faut repartir avec un nouvel état d’esprit. Le bon côté des choses, c’est qu’on peut se reprendre très vite avec le déplacement samedi au FC Bruges ».

Karel Geraerts (coach de l’USG) : « Je suis très déçu. J’attendais plus de mon équipe dans ce premier match de PO1 à domicile. Si on veut montrer quelque chose, il faudra réagir très rapidement. L’Antwerp méritait sa victoire. Des mauvaises passes, des mauvaises connexions… On a retrouvé tout ce qui faisait notre force dans le camp adverse ce mercredi soir. Il faudra réagir samedi à Bruges ».

Jean Butez (Antwerp) : « Ce fut une soirée presque parfaite. 0-2 ici à la pause, c’était le scénario idéal. On a ensuite su se montrer très solide. Il n’a manqué qu’un troisième but. Mais c’est une superbe opération, trois jours après avoir gagné la Coupe de Belgique ».

Toby Alderweireld (Antwerp) : « C’est une soirée de rêve qui est devenue réalité, surtout trois jours après la Coupe. On a fait la différence sur le plan mental alors qu’on aurait pu croire qu’o pouvait connaître une baisse de régime vu les efforts consentis dimanche. Pour le reste, il ne faut pas s’enflammer et rester les pieds sur terre. ce n’est que le premier match de PO1 ».