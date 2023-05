Haaland bat le record absolu de buts en une saison de Premier League avec 35 réalisations (vidéos)

Erling Haaland, attaquant star de Manchester City, a battu le record de buts inscrits lors d’une saison en Premier League depuis sa création en 1992, avec une 35e réalisation mercredi face à West Ham dans un match d’alignement de la 28e journée.

Le buteur norvégien de 22 ans, qui a inscrit le but du 2-0 à la 71e minute, avait égalé ce record dimanche en marquant face à Fulham. Un record qu’il est désormais le seul à retenir, ayant devancé les Anglais Alan Shearer et Andy Cole.

Cole et Shearer avaient empilé 34 buts, respectivement sous les couleurs de Newcastle en 1993-1994 et de Blackburn en 1994-1995. L’élite du football anglais comptait alors 22 équipes, soit 42 journées. Ramené depuis à 20 clubs, le championnat anglais ne s’étale plus que sur 38 journées.

Le record absolu de buts marqués lors d’une saison en championnat d’Angleterre est lui détenu par l’Anglais Dixie Dean, auteur de 60 réalisations en 1927-1928 sous le maillot d’Everton.

Par ailleurs, ce succès 3-0 de Manchester City sur West Ham permet aux Mancuniens de reprendre la tête de la Premier League avec une longueur d’avance sur Arsenal et un match de moins disputé que les Londoniens.