À quelques jours du Giro 2023, retour sur un énorme exploit d’Eddy Merckx: il y a 55 ans, le Belge explosait le Giro (vidéo)

En ce mois de mai 1968, en Belgique, on n’arrachait pas les pavés, on roulait dessus pour le plus grand plaisir des spectateurs et des Flahutes, ces masochistes que rien n’effrayait. Même Eddy Merckx, diamant encore brut du cyclisme mondial, au palmarès déjà très prometteur dans les courses d’un jour, s’était offert Paris-Roubaix un mois plus tôt dans une chaleur d’avril bien précoce.