Endurance: les 24 Heures du Mans du Centenaire auront un fort accent belge

Les 24 Heures du Mans auront un fameux accent belge à l’occasion de l’édition du Centenaire qui se déroulera les 10 et 11 juin prochains. Et pas seulement parce que Jacky Ickx, l’un de ses ambassadeurs les plus emblématiques (6 victoires), assistera à cette édition pour laquelle on espère une belle réplique des nouveaux-venus dans la catégorie Hypercar (Ferrari, Cadillac ou Porsche, voire Peugeot) face à l’ogre Toyota, vainqueur des cinq dernières éditions de l’Endurance la plus exigeante au monde !

Cette fois, après les engagements confirmés de longue date de Laurens Vanthoor (Porsche Hypercar), de son frère Dries sur une LMP2 du Racing Team Turkey, de Sarah Bovy sur la Porsche des Iron Dames, et d’Alessio Picariello sur une autre Porsche du team Iron Lynx, d’Ulysse De Pauw sur une Ferrari AF Corse et de Jan Heylen (Porsche), c’est carrément un équipage 100 % belge qui sera de la partie !