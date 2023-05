Will Still est parti pour rester à Reims mais il veut du changement: «Il faut se mettre d’accord sur la direction que le club veut prendre»

Personne n’aurait cru que Will Still ferait de si bons résultats quand il a pris en main l’équipe de Reims il y a quelques mois. Ne disposant pas du diplôme requis, le club a accepté de payer, toutes les semaines, une amende. Preuve de la confiance que les dirigeants ont en lui. Et cette confiance va de nouveau être renouvelée puisque l’ancien T1 du Beerschot serait en passe de prolonger.

Mais pas à n’importe quelle condition, comme il l’a expliqué à nos confrères de l’Union Ardennais : « Je suis hyper compétiteur et j’ai envie que Reims passe encore une étape. Je veux qu’il devienne un club capable de titiller les équipes qui jouent l’Europe. Il faut se mettre d’accord sur la direction que le club veut prendre ».