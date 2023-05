À deux jours du début du Giro, Remco Evenepoel se confie: «Être en rose samedi soir? Pourquoi pas?»

« Si je peux prendre le maillot rose samedi ? Pourquoi pas ? On veut aussi gagner des étapes », a déclaré Remco Evenepoel jeudi en conférence de presse. « On a déjà prouvé qu’on était capable de contrôler la course sur une longue période. Mais on peut aussi gagner le Giro en prenant le maillot rose dans l’avant-dernière étape ».

Une victoire d’étape samedi n’est toutefois pas le principal objectif de Remco Evenepoel. « Selon moi, des coureurs comme Ganna et Küng sont favoris de ce premier contre-la-montre. Mon objectif sera de prendre un maximum de temps au classement général ».