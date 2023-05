Après sa défaite contre l’Antwerp, l’Union doit se remobiliser, et vite

Soixante-huit : c’est très exactement le nombre d’heures dont dispose Karel Geraerts pour remettre ses troupes en ordre de marche avant d’affronter Bruges. Le Club qui accueillera les Saint-Gillois le couteau entre les dents. Car si les lauriers nationaux lui semblent aujourd’hui hors de portée après sa défaite dimanche dernier face à Genk (« Il est clair que nous ne pouvons plus jouer le titre », a d’ailleurs déclaré l’entraîneur des Blauw en Zwart Rik De Mil), la deuxième et la troisième place, qui offrent de meilleurs tickets européens, lui sont encore accessibles. Les Unionistes peuvent donc s’attendre à être très chaudement reçus au Jan Breydel. Pour ne pas trébucher une seconde fois d’affilée en ce début de playoffs, et même mieux, terrasser les Gazelles pour la première fois depuis… 1961, les Bruxellois le savent : ils devront montrer un tout autre visage que face au Great Old.