«Pour le contre-la-montre de samedi, Ganna et Küng me sont en principe supérieurs»

Remco Evenepoel et ses équipiers ont reconnu le parcours du contre-la-montre qui ouvrira le Giro 2023, samedi après-midi, autour de Pescara sur une distance de 19,6 kilomètres. « J’avais déjà vu la route au mois de novembre, a-t-il expliqué jeudi devant la presse internationale. C’est un contre-la-montre qui me convient bien car il est plat jusqu’à la petite bosse à la fin. Ce qui signifie qu’il faudra être à fond du début à la fin et franchir la montée à bloc, cela me plaît mais je ne suis pas le favori car Ganna et Küng, sur une distance comme celle-là me sont en principe supérieurs. Jeudi, j’ai fait la reconnaissance avec vent de face, c’est comme si j’avais effectué 20 bornes en montée ! J’espère que la météo sera plus favorable samedi. »

C’est par rapport à ses adversaires que le champion du monde (qui portera le maillot de champion de Belgique du contre-la-montre) veut prendre déjà du temps. « Roglic est le champion olympique de la spécialité, a judicieusement relevé le Belge à la question d’un journaliste slovène. Il est important que je puisse prendre du temps sur d’autres adversaires potentiels, comme ceux d’Ineos, d’UAE avec Almeida ou Vine, les gars d’EF qui ont une belle sélection aussi. »

A la question de savoir quand il pourrait prendre le maillot rose, le Brabançon n’a pas esquivé. « Cela peut être déjà samedi, le week-end d’après ou… l’avant-dernier jour, peu importe. Nous avons prouvé à la Vuelta que notre équipe était capable de contrôler et d’assumer un maillot de leader. J’en profite d’ailleurs pour saluer mes équipiers, le staff. Tout le monde est prêt pour le défi. Sur le papier, j’ai peut-être la meilleure formation de ce Tour d’Italie. Je suis désolé pour Fausto Masnada qui n’a pas pu être repris pour des raisons de santé (NDLR : problèmes de selle) car en forme, c’est le meilleur équipier du monde en montagne. En plus, c’était le Giro, « sa » course. »