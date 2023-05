Charles De Ketelaere n’y arrive toujours pas à l’AC Milan…

Cette saison, les statistiques de l’international belge sont faméliques avec une seule passe décisive et pas le moindre but inscrit en 37 rencontres. Une année extrêmement compliquée pour l’ancien brugeois qui a vu son temps de jeu se réduire au fur et à mesure de la saison, ne jouant plus que les seconds rôles à Milan.

Quel avenir ?

Les Milanais ne veulent pas vendre leur joueur. Cela irait à l’encontre de leur politique actuelle, celle de réaliser des plus-values à la revente. Ce qui ne serait pas possible après la saison de l’ex-brugeois. Un prêt, pourrait, par contre, être une option pour lui permettre de rebondir. Plusieurs formations anglaises et italiennes dont Burnley et Leeds ou encore l’Atalanta Bergame se sont manifestées. Mais il semble que De Ketelaere ne devrait pas quitter la Lombardie l’an prochain.

À Milan, on semble encore pleinement croire en l’espoir belge. Les exemples d’adaptation compliquée et de première saison manquée sont nombreux ces dernières années chez les Rosseneri. Sandro Tonali ou Rafael Leao ont tous deux été en difficulté au début. À l’heure actuelle, le premier est une pièce maîtresse de l’entrejeu milanais alors que le deuxième est l’un des meilleurs joueurs de série A. Le président du Milan AC, Paolo Scaroni, en est conscient et prône la patience « Est-ce qu’il a répondu aux attentes ? Peut-être pas. Mais on est capable d’attendre. On l’a déjà expérimenté avec Tonali. Il n’était pas très bon au début et il est maintenant une des forces de l’équipe », déclarait-il à Radio 1. Pioli, comme ses coéquipiers ont également plusieurs fois pris sa défense. « Il est jeune, les qualités sont là. Il lui manque juste un but mais il y arrivera, j’en suis convaincu », déclarait Pioli il y a quelques semaines.