Giro: les coulisses de la préparation de Remco Evenepoel

Stakhanoviste, le champion du monde est un forçat minutieux. Depuis son premier succès à Liège en 2022, il est devenu un leader apaisé et apaisant, un champion plus fort qui aborde ce Giro en ayant mis tous les atouts de son côté.

L’approximation irrite un champion tel Remco Evenepoel. Les tâtonnements dans un agenda, une préparation, un plat, un plan, une course, il déteste. Or, depuis sa terrible chute au Tour de Lombardie 2020, alors que tout lui réussissait jusque-là, il eut tendance à précipiter les choses, à puiser, précisément, dans l’improvisation un retour plus hâtif à la compétition. Ce retour s’exprima au Tour d’Italie 2021, qui fut une épreuve physique et mentale assez compliquée, car s’il s’accrocha longtemps à la deuxième place, il ne pesa jamais sur une course qu’il dut quitter en dernière semaine suite à une chute. « Après coup, c’était de la folie, j’avais seulement cinq semaines d’entraînement dans les jambes », concéda-t-il jeudi lors d’un entretien collectif avec la presse.