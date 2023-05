Arnaud Bodart avant Standard – La Gantoise: «Une clean sheet, c’est bien mais je préfère les 3 points»

Malgré la proximité d’un match (presque) décisif, Arnaud Bodart reste décontracté. « Retrouver les entraînements sous le soleil dégage toujours une énergie bienfaisante », sourit-il. « On reste sur un match au Cercle sans avoir encaissé. Avec le recul, ce point n’est pas un mauvais résultat. Bien sûr, on aurait aimé revenir avec les trois points et nous allons là-bas pour gagner. Mais une fois sur le terrain, tu ressens très vite qu’il faut savoir se contenter d’un point. »

La Gantoise

« Bruges ou La Gantoise dans les playoffs, c’était impossible d’avoir une préférence. Les Buffalos ont une super-équipe et ont effectué une belle campagne européenne. Nous avons déjà joué deux fois contre Gand sans les battre et là-bas, nous ne sommes pas sortis vainqueurs une seule fois ! Si nous les battons, nous deviendrons les favoris du groupe. On sait de quoi nous sommes capables à domicile et cela se jouera sans doute entre eux et nous pour la 1re place… même si tout le monde peut y prétendre. Le Cercle est déjà content d’être là… et il n’a pas de pression non plus. »

Hugo Cuypers

« Hugo c’est d’abord un chouette mec avec qui j’ai joué. Je suis admiratif par rapport à son parcours, il a connu de gros coups durs dans sa carrière et il s’est toujours relevé. Le voilà meilleur buteur du championnat, c’est toujours chouette d’affronter un gars que tu connais. S’il marque un but, il me charriera… et l’inverse sera vrai aussi (rires). »

Europe

« J’aimerais retrouver les ambiances européennes à Sclessin. La dernière fois, c’était à huis clos et ce n’est pas la même chose. La victoire de l’Antwerp en Coupe a bien évidemment ouvert une voie. C’est un match de moins pour atteindre l’objectif. Ne pas avoir à affronter le 4e des Champions Playoffs chez lui, c’est une bonne nouvelle. Nous avons notre destin en main. 6 matches c’est peu et tout est serré avec la division des points. »

Ambitions personnelles

« Je suis relativement content de ma saison, je reste perfectionniste, je veux toujours mieux. Je compte déjà 12 clean sheets cette saison mais c’est un travail collectif. Beaucoup de ballons ont été aussi sauvés par les défenseurs. On ramène toujours au gardien alors que je vois le travail de l’équipe avant tout. Une clean sheet c’est bien mais je préfère les 3 points. Il faut remonter à Vedran Runje pour retrouver un gardien du Standard avec autant de matches en D1 (NDLR : 168 pour le Croate, 129 pour Bodart) ? Je le regardais à la télévision quand j’étais jeune, j’ai toujours rêvé d’arriver à faire la même chose au Standard. Je vis au présent, l’avenir passe par maintenant, je ne fais pas de projection, je n’ai aucune idée si je suis en fin de cycle ou pas. Mon plan de carrière idéal, je le garde pour moi. En tant que footballeur, j’ai mes objectifs personnels mais je suis bien ici, je ne peux pas dire que je me sens mal au point de vouloir partir. »