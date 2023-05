La méthode Rik De Mil au Club de Bruges: un coach sévère mais juste

Après la défaite en Playoffs 1 dimanche passé sur la pelouse d’un Genk trop fort (3-1), Noa Lang a le regard perdu dans le vide tandis que ses bras pendent le long du corps. Très proche de ses joueurs, Rik De Mil vient le chercher et l’étreint quelques secondes. Une marque d’affection suivie d’un petit lynchage médiatique. « Il doit apprendre à se concentrer sur son jeu et non par tout ce qui entoure sa personne. » La remarque claque et se poursuit dans le vestiaire, entre quatre yeux. En moins d’une heure, l’entraîneur a appliqué sa méthode de prédilection depuis qu’il a pris les commandes du Club de Bruges pour sauver ce qui pouvait encore l’être cette saison.