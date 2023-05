Athlétisme: un interclubs mixte, il était temps…

Pour la première fois, l’interclubs d’athlétisme ne sera plus dédoublé entre hommes et femmes, une évolution logique. Seule la date fait grincer quelques dents…

C’était l’un des derniers anachronismes du calendrier athlétique belge. Dans un sport pourtant éminemment égalitaire et mixte, l’interclubs, où s’affrontent annuellement, comme le dit bien son nom, les clubs, dans une compétition par équipes, on avait cru bon, jusqu’ici, d’organiser deux matchs différents, chez les femmes le samedi et chez les hommes le dimanche.

Cette incongruité a vécu. Ce dimanche aura lieu le premier interclubs mixte avec, au niveau national, deux divisions, la Super League, organisée à Liège, et la First League, programmée à Vilvorde, où se retrouveront chaque fois huit clubs, quatre de la Ligue francophone et quatre de la Ligue flamande. Le programme sera identique pour les hommes et pour les femmes, à l’exception du 3.000 m steeple qui ne sera couru que côté masculin. Et les deux 4 x 400 m seront remplacés par un 4 x 400 m mixte en apothéose de la journée.