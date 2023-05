Le Napoli sacré champion d’Italie après 33 ans d’attente (vidéo)

Porté par Maradona, Naples avait remporté ses deux premiers titres en 1987 et 1990. Le premier sacre avait suivi la victoire de l’Argentine au Mondial 1986, également avec le ’Pibe de Oro’ dans le rôle principal. Autant dire que la victoire de l’Argentine au Mondial au Qatar a été vu comme un signe précurseur dans une ville où la superstition, la ’scaramanzia’, n’a d’égale que la ferveur. D’autant qu’à ce moment-là, Naples était déjà en tête du championnat.

Les visiteurs pouvaient de nouveau croire au titre grâce à une égalisation de Victor Osimhen quelques minutes après le coup d’envoi de la seconde période (53e, 1-1). Le score restait inchangé et Naples décrochait ainsi son premier titre en 33 ans.

La rencontre ne commençait cependant pas sous les meilleurs auspices pour le Napoli qui encaissait un but sur une superbe frappe enroulée de Sandi Lovric (13e, 1-0).

Naples a décroché le 3e titre de champion d’Italie de son histoire ce jeudi après son partage 1-1 sur la pelouse de l’Udinese. Avec 80 points à cinq journées de la fin, les Napolitains ne peuvent plus être rejoints par la Lazio Rome qui compte 64 unités.

La bande à Spalletti a survolé la Serie A. Après 33 journées, son bilan affiche 25 victoires, 5 partages et 3 défaites. Jusqu’il y a quelques semaines, Naples pouvait même viser la barre symbolique des 100 points, atteinte une seule fois en Italie, par la Juventus (102 points) en 2014. A cette cadence infernale, se sont ajoutées les contre-performances des habitués du ’Scudetto’, la Juventus, l’AC Milan et l’Inter, au point que la question n’était plus de savoir si Naples gagnerait le titre, mais quand. Une première «balle de titre» a été manquée dimanche passé contre la Salernitana (1-1). La deuxième possibilité, sur le terrain de l’Udinese (1-1), s’est avérée la bonne pour Naples.

Un ancien Zèbre au sommet

Les héros de ce Scudetto sont le Nigérian Victor Osimhen, révélé à Charleroi en 2018-2019, meilleur buteur de la Serie A, et le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia, déroutant avec ses dribles. Le gardien Alex Meret, le capitaine Giovanni Di Lorenzo, le défenseur sud-coréen Kim Min-Jae, qui s’est avéré être un mur infranchissable par moments, le latéral portugais Mario Rui, qui a multiplié les assists, le métronome slovaque Stanislav Lobotka bien accompagné dans l’entrejeu par le Polonais Piotr Zielinski et le Camerounais André-Frank Zambo Anguissa sont quelques-uns des autres acteurs de ce titre.

Sans oublier le réalisateur de cette superproduction napolitaine, l’entraîneur, Luciano Spalletti, enfin prophète en son pays à 64 ans après quatre deuxièmes places, en 2006, 2007, 2008 et 2017 avec l’AS Rome, et deux titres de champion de Russie décrochés avec le Zenit Saint-Pétersbourg en 2010 et 2012.