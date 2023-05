Dans la valise d’un coureur d’Intermarché – Circus Wanty sur le Giro

Que mettre dans sa valise en évitant d’exploser les tirettes ou le poids maximal vérifié au gramme près dans les avions ? L’art est déjà subtil pour les vacances de quelques jours, il l’est forcément encore plus pour un Grand Tour de trois semaines et demie. Parti ce mercredi de chez lui, à Raeren, pour rejoindre les Abruzzes et le grand départ du Giro, Laurenz Rex a calculé pour ne pas malmener la balance. « Heureusement, on a la possibilité de laver les vêtements », sourit le coureur d’Intermarché-Circus Wanty en zieutant sa grosse valise bien remplie et la petite sœur dans le même état. « Il faut quand même se limiter un peu car vingt kilos, c’est très vite atteint. Normalement, tu peux faire un Tour avec deux t-shirts et deux slips, tu laves tous les jours et tu as assez mais bon, moi je suis parti sur quatre. Plus deux pulls, un jogging long et un court, et quatre paires de chaussettes.