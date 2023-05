Scènes de liesse à Naples: les supporters explosent de joie après le titre de champion d’Italie (vidéos)

Naples attendait ça depuis 33 ans. Ce jeudi, les Partenopei sont devenus champions d’Italie en accrochant le point du partage à l’Udinese. Un sacre validé en déplacement et pourtant, le stade Diego Armando Maradona a vibré.

En vue de ce sacre annoncé, plus de 55 000 supporters ont rempli les tribunes du stade napolitain pour suivre la rencontre sur écran géant. L’ambiance y était électrique et l’ouverture du score de l’Udinese n’a pas vraiment plombé l’atmosphère. L’égalisation de Victor Osimhen à la 52e a fait exploser de joie les tifosis qui se sont véritablement embrasés au coup de sifflet final. Dans les rues de Naples aussi les scènes de liesse se multiplient et dureront certainement une bonne partie de la nuit.