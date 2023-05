Giro 2023: Primoz Roglic, le principal concurrent de Remco Evenepoel, en grand danger, voici pourquoi

Jeudi, la formation Jumbo-Visma a annoncé un troisième cas positif avec Jos van Emden. Le Néerlandais avait été l’un des deux coureurs avec Rohan Dennis à avoir été rappelé la veille seulement pour pallier l’absence de Robert Gesink et Tobias Foss, déjà touchés par le virus.

Il sera remplacé à son tour par Sam Oomen, mais c’est un nouveau coup dur pour Roglic, privé de plusieurs de ses lieutenants et qui n’aborde pas le Giro dans les meilleures conditions.

« Ce n’est évidemment pas idéal. Mais on va faire avec et on va trouver des solutions », a commenté le leader slovène, très attendu sur les routes italiennes, tout comme le Belge Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step).

« On va faire le maximum pour rester en bonne santé et aller au bout de ces trois semaines. Il faut une part de chance aussi », a-t-il ajouté.