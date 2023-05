Face à la menace du Covid, Remco Evenepoel prend une décision radicale avant le départ du Giro

L’ombre du Covid plane actuellement au-dessus du Giro. À la veille du coup d’envoi de la course et du duel tant attendu entre Remco Evenepoel et Primoz Roglic, trois coureurs de l’équipe du Slovène (Jumbo-Visma) ont déjà été testés positifs, à savoir Robert Gesink, Tobias Foss et Jos van Eemden.

Face à l’inquiétude grandissante d’une contamination qui viendrait compromettre les chances de victoires, Remco Evenepoel et l’équipe Soudal Quick-Step ont pris une décision radicale, selon nos confrères du Nieuwsblad. Outre la réintroduction des masques buccaux, l’organisation des entretiens le plus souvent possible à l’extérieur et les tests réguliers, les coureurs vont continuer de partager une chambre à deux… à l’exception de Remco Evenepoel !