Auteur d’une saison de folie avec Lens, Loïs Openda évoque les intérêts de grands clubs européens: la réaction du Diable rouge est surprenante!

Quatrième meilleur buteur de Ligue 1 cette saison avec 18 réalisations, Loïs Openda est la révélation offensive du Racing Club de Lens. Arraché à Bruges contre près de 10 millions d’euros l’été dernier, les Sang et Or comptent sur le Diable rouge dans cette dernière ligne droite du championnat afin d’accrocher une qualification en Ligue des champions. Le match face à leur concurrent direct, l’OM, samedi soir revêt en ce sens une importance capitale.

Dans un entretien accordé à La Voix du Nord, l’avant-centre revient en détail sur son exercice actuel et sa première saison en Ligue 1 : « Le niveau est beaucoup plus élevé qu’en Belgique et aux Pays-Bas ».