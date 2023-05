L’Union se déplace à Bruges samedi: voici pourquoi les Saint-Gillois rejouent déjà moins de 72h après leur défaite contre l’Antwerp

Plus de 30 fois cette saison déjà ( !), l’Union, qui aura au final disputé 57 matches toutes compétitions confondues, n’aura donc eu que quelques jours de récupération entre deux rencontres, et non pas une semaine. Un rythme digne du championnat anglais, mais avec un noyau nettement moins fourni que les formations d’outre-Manche. Voici comment les Saint-Gillois s’y sont pris tout au long de la saison pour récupérer entre deux joutes rapprochées l’une de l’autre. « Les jours de match, on ne part pas de notre centre d’entraînement à Lierre », explique Balder Berckmans, le préparateur physique du matricule 10. « Quand on va en déplacement, comme ce sera le cas ce samedi, on se donne rendez-vous dans un ‘carpool’ non loin de là où on joue. Et de là, on prend le bus. Ce qui permet, au retour, aux joueurs de rentrer plus rapidement chez eux et de gagner de précieuses minutes de sommeil. Aussi, vu qu’on a joué énormément de matches cette saison, on ne fait pas de mises au vert avant les rencontres. Ce n’est pas très agréable pour les joueurs d’être trop séparés de leur famille. Et puis, vu qu’ils doivent se partager une chambre, parfois l’entente du duo se passe bien, parfois moins bien. »

Moins de 72 heures séparent le coup de sifflet final de la rencontre face à l’Antwerp mercredi soir au coup d’envoi de celle face à Bruges ce samedi en fin d’après-midi. Un calendrier rapproché qui en a étonné plus d’un dans le clan unioniste, sachant que l’Antwerp bénéficiera d’un jour de récupération en plus, accueillant Genk ce dimanche soir. Contacté par nos soins, Nils Van Brantegem, le manager du calendrier justifie ce choix : « Il a été effectué à la demande des autorités locales brugeoises. Car il y a une grande manifestation dans le centre de Bruges dimanche et tout le centre-ville sera bouclé. On nous a demandés de placer la rencontre avant samedi à 20h. » D’où l’heure inhabituelle du coup d’envoi : 18h15.

Le lendemain du match, un rituel bien huilé se met en place. « Ceux qui ont joué la veille arrivent à Lierre entre 10h et 11h30 et rentrent dans une chaîne de récupération. On commence par les peser. Puis ils prennent le petit déjeuner. Ils sont massés. Ils vont à la salle de fitness. Ils ont de l’aquathérapie et des séances de wellness avec des variations d’eau chaude et d’eau froide. Et enfin, ils dinent. »

Le deuxième jour après le match, les joueurs reviennent sur le terrain. « Mais on ne met pas trop de charge. C’est plutôt de la réactivation. Le but, c’est de reprendre le rythme. Et que tout le monde ait récupéré pour le match qui arrive. On n’a donc pas trop l’occasion de travailler sur les aspects tactiques en tant que tel. »