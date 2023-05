Manchester United en grande difficulté: le budget pour le mercato estival, qui vient d’être dévoilé, sera beaucoup trop faible!

À cinq journées de la fin de la saison en Premier League, Manchester United s’accroche toujours à la quatrième place du classement synonyme de Ligue des Champions l’an prochain. Les Red Devils voient Liverpool et Brighton revenir en boulet de canon et ne doivent donc pas se rater. D’autant que la pression est déjà palpable au sein du club. Dernièrement, Erik ten Hag avait laissé transparaître une pointe d’agacement au moment d’évoquer le futur mercato mancunien.

Et selon The Athletic, Manchester United aurait prévu un budget de 114 M€ environ pour sa campagne de recrutement estivale. Un montant fixe lié aux règles du fair-play financier, qui ne changerait pas même en cas de rachat par le Qatar. Et si beaucoup de clubs rêveraient de disposer d’autant d’argent, ces 114 M€ ne sont pas pour autant considérés comme suffisants pour satisfaire les ambitions de Ten Hag.