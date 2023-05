Sofie Gierts (Uccle Sport): «Je ne crois pas en la chance, c’est le meilleur qui passe toujours»

La 22e et dernière journée de compétition en Division d’honneur sera donc bel et bien cruciale pour les Ucclois. « Je l’avais évidemment surlignée en fluo dans mon agenda », sourit la coach Sofie Gierts. « Je savais qu’il s’agirait d’un match décisif, en espérant que cela soit dans le bon sens pour mon équipe. Et ce sera le cas. Voilà pourquoi nous sommes focalisés à fond sur notre objectif depuis lundi matin et que nous regardons vers l’avenir. »