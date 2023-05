Giro: après l’Espagne, Remco Evenepoel veut mettre l’Italie à ses pieds

L’Adriatique change de couleur selon les humeurs du soleil, comme toutes les mers du monde. Remco Evenepoel a l’habitude des variations de couleur. Il les porte d’ailleurs irisées, la plupart du temps, et il en est légitimement fier. Il n’aura toutefois exhibé son maillot arc-en-ciel au public italien, connaisseur et fanatique, qu’à l’occasion de la présentation des équipes jeudi soir, sur la piazza de Pescara. Car ce samedi, c’est en tricolore qu’il appuiera sur les pédales de sa bicyclette de contre-la-montre, fort de son titre de champion de Belgique.

Dans le pire des cas, c’est en maillot blanc de meilleur jeune qu’on le retrouvera samedi soir, au crépuscule d’une première étape qui promet déjà une belle empoignade entre les deux favoris du classement final, Remco Evenepoel (départ 16h34) et Primoz Roglic (16h35) associés dans la même minute pour lâcher les chevaux ! Spécialistes de l’effort solitaire, ils se valent pratiquement. Les seules victoires d’étape obtenues par Roglic au Tour d’Italie sont d’ailleurs trois chronos, dans une course qu’il n’a jamais remportée (troisième en 2019, son meilleur résultat). Mais lors de leur dernier affrontement, au Tour d’Espagne, le Belge avait mis 48 secondes au Slovène sur les 30 bornes entre Elche et Alicante.