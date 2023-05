Décès de Tori Bowie: l’ancienne championne du monde et olympique était enceinte de 7 à 8 mois

Il y a deux jours, nous apprenions avec tristesse le tragique décès de l’ancienne championne du monde et olympique du sprint Tori Bowie, à l’âge de 32 ans, sans aucune précision supplémentaire sur la cause du décès.

Ce vendredi, le Daily Mail nous apprend que Bowie était enceinte de sept à huis mois au moment de son décès, comme le rapportent des voisins et amis de l’ancienne star de l’athlétisme. « C’était une femme maigre et on aurait dit qu’elle avait la moitié d’un ballon de basket sous sa chemise », expliquent-ils, avant de revenir sur d’autres détails de sa vie.