Mauricio Pochettino serait bel et bien prêt à relancer Romelu Lukaku s’il devient coach de Chelsea

De quoi sera fait l’avenir de Romelu Lukaku ? Après une saison compliquée et entachée par les blessures, le Diable rouge commence enfin à retrouver ses sensations au meilleur des moments, alors que l’Inter s’apprête à disputer sa demi-finale de Ligue des champions contre l’AC Milan.

Selon le quotidien italien, Pochettino compterait bel et bien sur Lukaku, alors que Chelsea se cherche désespérément un nouveau buteur. Le coach argentin aurait prévu de présenter ses idées au Diable rouge, et de lui laisser ensuite le temps de décider s’il veut ou non faire partie du projet.