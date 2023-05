SC Charleroi: Raphaël Teugels devrait rester malgré l’intérêt de clubs italiens et allemands

Raphaël Teugels est un footballeur très courtisé. Le jeune (16 ans) et talentueux arrière gauche du Sporting de Charleroi suscite de l’intérêt émanant de clubs italiens, mais aussi allemands, dont Wolfsburg et le Fortuna Dusseldorf, qui l’ont suivi et ont déjà rendu un rapport positif. Mieux, des offres concrètes ont déjà été formulées pour s’attacher les services de ce jeune international belge, à qui certains prédisent une très belle carrière.

A Charleroi, on l’a très bien compris puisqu’on entend conserver ce latéral gauche et lui offrir un beau contrat. Et comme il se dit que Raphaël Teugels croit fermement au projet qu’on lui propose au stade du Pays de Charleroi, au même titre que son entourage, il y a de grandes chances que l’intéressé poursuive son aventure à Charleroi.