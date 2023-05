Giro: le covid, cette éternelle menace qui plane sur le peloton

Il est donc toujours là, le trublion des fêtes collectives, l’empêcheur de dormir en paix. Et pour les coureurs, la menace la plus puissante, bien davantage qu’un nid-de-poule ou qu’un col des Dolomites. Le Covid est certes devenu un virus banal, semblable à la grippe, comme tout un chacun peut en témoigner, sauf que pour les athlètes, il demeure un élément dangereux. Les médecins d’équipe sont formels : en aucun cas, ils ne voudraient exposer les cyclistes à l’effort d’endurance requis par la course cycliste.