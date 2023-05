Mondiaux de judo: Casse-Grigalashvili, acte 6?

D’ores et déjà marqués par le forfait de l’Ukraine suite à la réintégration des judokas russes et biélorusses sous pavillon neutre (lire par ici), les Mondiaux de Doha, qui démarrent dimanche avec une catégorie hommes et une catégorie femmes par jour, seront éminemment politiques. Mais à un peu plus d’un an des JO de Paris, pour lesquels il y aura de nombreux points à récolter au Qatar, ils constitueront également un excellent baromètre pré-olympique sur le plan sportif.