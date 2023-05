«On ne le mérite pas»: un ancien coach du PSG prend la défense de Lionel Messi après sa suspension de deux semaines

Et d’ajouter : « Si j’avais Messi, je lui dirais de rester devant, de ne jamais défendre. Moi j’aurais envie de le voir s’amuser et briller. C’est mon avis, celui d’un passionné. On tombe sur un mec… C’est honteux. On ne touche pas à Messi. Je parle français ou pas ? Je m’en fous des problèmes du PSG. On ne touche pas à Messi ! Je suis amoureux du joueur. Après ce qu’il fait, ce sont les problèmes du PSG. Il va repartir, je suis super content. On ne le mérite pas. Moi j’adore Messi. On ne touche pas à Messi, vous comprenez ? Merci Messi ! Moi je paye pour aller le voir jouer. »