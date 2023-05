Copa del Rey: Thibaut Courtois vise le Grand Chelem avec le Real Madrid

Pour une première saison avec les droits de diffusion, nos confrères de RTL Club ont eu le nez fin. Après le Clasico en finale de la Supercoupe et en demi-finales de la Copa del Rey, la présence en finale du Real Madrid, avec son duo de Belges Thibaut Courtois et Eden Hazard, promet un nouveau grand rendez-vous ce samedi soir pour l’équipe de RTL Sport. En plus d’être la 40e finale des Merengue (19 victoires et… 20 défaites, la première depuis celle de 2014 remportée avec un certain Carlo Ancelotti sur le banc), la rencontre de ce samedi revêt un caractère symbolique pour le gardien des Diables rouges. Si on considère que le Real ne passera jamais par l’Europa League et la Conference League, la Copa est le seul trophée que le Belge n’a pas encore remporté depuis son arrivée en 2018.