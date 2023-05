Teddy Teuma veut que l’Union réagisse: «C’est le bon moment pour battre Bruges et relancer les playoffs»

Comme il l’avait déjà fait mercredi, Teddy Teuma s’est représenté face à la presse ce vendredi.

Avec un message bien clair : l’Union n’est pas morte et se déplacera au Jan Breydel avec la ferme intention de l’emporter. « C’est important d’avoir les bons mots et le bon comportement après un revers. Il n’y a pas le feu au lac mais il faut se reprendre. Et rapidement ! »

Teddy Teuma, vous aviez fait votre mea culpa personnel mercredi soir. Dans quel état d’esprit êtes-vous aujourd’hui ?

J’ai beaucoup pris sur moi car, individuellement, j’avais besoin d’avaler la pilule. Je me suis remis en question. J’ai remis les choses au clair dans ma tête. Et j’ai analysé ce qui avait, et n’avait pas, été.