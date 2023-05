«C’est trop ridicule»: Jan Vertonghen dézingue le format belge des play-offs

En attendant la fin de saison, Anderlecht et Jan Vertonghen sont désormais en « vacances ». Les Mauves ont terminé la phase classique à une 11e place et ne participent donc pas aux play-offs 2. Jan Vertonghen n’apprécie guère ce format et il l’a fait savoir.

Le défenseur anderlechtois était l’invité du podcast « Football is Life » de Daley Blind et Siem De jong. Il justige ainsi : « Le système belge de play-offs est tellement bien construit qu’il y a six équipes qui ont des vacances en ce moment. Nous avons terminé en dehors des huit premiers et nous avons manqué les play-offs. On est donc envoyé en vacances si on n’est pas relégué. C’est trop ridicule, ce n’est pas juste . »