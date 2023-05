GP de Miami: George Russell et Lewis Hamilton dominent la première séance d’essais libres

George Russell (Mercedes) a réussi la meilleure performance lors de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Miami, cinquième manche du championnat du monde de Formule 1, vendredi aux États-Unis. Le Britannique a été le plus rapide sur les 5,412 kilomètres de l’Autodrome International de Miami, en 1:30.125.

Max Verstappen, en tête du classement pendant une grande majorité de la session, a finalement échoué à 424/1000e de Russell. Le double champion du monde en titre néerlandais a néanmoins réalisé son chrono sur des pneus durs, alors que le reste du top-10 a roulé sur des pneus tendres.

L’Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) complète le top-5, à 599/1000e du meilleur temps. Les Alpine des Français Pierre Gasly (6e) et Esteban Ocon (10e) ont réussi une belle performance, tandis que le vétéran espagnol Fernando Alonso (Aston Martin) et son coéquipier canadien Lance Stroll se succèdent aux 7e et 8e positions. L’Allemand Nico Hülkenberg est 9e, dans sa Haas.