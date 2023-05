Anderlecht: Wouter Vandenhaute et Jesper Fredberg face au Conseil d’administation ce lundi

Les discussions seront animées lors du Conseil d’administration d’Anderlecht deux semaines après une saison aux résultats historiquement bas. Un moment important pour Jesper Fredberg et Wouter Vandenhaute. S’il nous revient que sa position de président non-exécutif n’est pas un point à l’agenda, Vandenhaute va devoir se justifier de certaines décisions dont celle d’engager Felice Mazzù ou son pas de côté en tant que « président non-exécutif » qui interroge encore certains membres du CA.

Ils seront également à l’écoute du plan de Jesper Fredberg dont la mission sera de réussir le mercato estival. Désireux de dépenser cet été, le directeur sportif danois devra être convaincant tout en mettant en avant ses premières réalisations. Outre les arrivées de Dreyer et Slimani, il peut se targuer de s’être débarrassé de Hoedt, d’avoir vendu Duranville et d’avoir décidé de ne pas prolonger Refaelov et Trebel.