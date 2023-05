Un ancien coéquipier de Lionel Messi prend sa défense: «Dans 10 ans, ils le regretteront»

Lionel Messi a présenté vendredi ses excuses à ses coéquipiers et au Paris Saint-Germain pour son voyage non autorisé en Arabie saoudite, qui lui vaut deux semaines de suspension interne. « Je m’excuse auprès de mes coéquipiers et j’attends la décision du club. Je demande pardon à mes partenaires et au club », dit l’attaquant dans une vidéo publiée sur Instagram. Mais le mal est fait et de nombreux supporters ont d’ores et déjà tourné le dos au champion du monde, qui est privé de matches et d’entraînements pour quelques jours. L’Argentin peut tout de même compter sur le soutien dans son pays natal et notamment d’un ancien coéquipier.

Javier Mascherano, avec qui Messi a joué à Barcelone et en équipe national, a pris la défense de la Pulga. « C’est dommage de ne pas se rendre compte du type de joueur qu’ils ont eu la chance d’avoir dans leur équipe », a lancé l’ex-joueur au micro de D Sports radio. « Je pense qu’il y a 10 ans, aucun supporter parisien n’imaginait qu’il pouvait avoir dans son équipe le meilleur joueur de l’histoire. Et au lieu de l’apprécier, ils ont passé ces deux années à le critiquer. »

Pour Mascherano, aucun doute, « dans 10 ans, ils le regretteront ». « N’importe quelle équipe au monde donnerait n’importe quoi pour l’avoir pendant cinq minutes. Aucune des deux équipes ne méritait cette fin. S’il y a une chose que l’on ne peut pas critiquer (en parlant de Leo), c’est son professionnalisme : il est difficile de trouver quelqu’un avec son professionnalisme alors qu’il est peut-être le meilleur joueur de l’histoire. Il est impossible de le critiquer. Laissons-le aller là où il est heureux et avec sa famille. »