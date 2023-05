Pro League: l’Union bat le FC Bruges pour la première fois de son histoire et se relance dans la course au titre (1-2)

L’Union Saint-Gilloise était en déplacement au Club Bruges ce samedi et a signé une victoire importante à l’occasion de la deuxième journée des Champions’ Playoffs (1-2). Au classement, l’USG (41 points) revient provisoirement à la deuxième place avec deux points de plus que l’Antwerp et à égalité de points avec Genk, leader. Ces deux équipes s’affrontent dimanche. Bruges (30 points), de son côté, reste quatrième et accuse neuf points de retard sur les Anversois.

Malgré une occasion cadrée, les Bruxellois étaient dominés par leur adversaire durant la première mi-temps. Cependant, ce sont bien eux qui ont ouvert le score via Boniface (41e) juste avant la fin de la première mi-temps et ont doublé la mise dès le retour des vestiaires via Lazare (46e).