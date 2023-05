Remco Evenepoel aux anges après sa victoire lors de la 1re étape du Giro: «La première mission est accomplie»

Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) s’est emparé du premier maillot rose du Tour d’Italie en dominant le contre-la-montre d’ouverture, samedi, entre Fossacesia Marina et Ortona à une allure de 55,2 km/h. « La première mission est accomplie », a souri le champion du monde au micro de l’organisation.

« Je suis très heureux, c’est le meilleur résultat possible pour une première journée », a commenté Evenepoel. « Nous voulions aller aussi vite que possible et étions assez rapides. Dans le bus, j’ai dit qu’il fallait faire 21 : 30 pour gagner, finalement je gagne en 21 : 18. J’étais assez proche de ma prévision. Depuis le début, j’avais un bon rythme. J’ai gardé la même cadence et je suis super heureux de ce que j’ai pu faire. »

Evenepoel s’est imposé avec 22 secondes sur l’Italien Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) et 29 sur le Portugais Joao Almeida (UAE Team Emirates). Surtout, il a relégué son principal rival pour la victoire finale, le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma), à 43 secondes. « Je n’étais pas vraiment concentré sur l’écart avec lui, je voulais essayer de gagner. Nous avons gagné, la première mission est accomplie. A présent, il faut se concentrer à fond pour passer la première semaine en sécurité et garder assez d’énergie pour le contre-la-montre suivant », le 14 mai entre Savignano sul Rubicone et Cesena.